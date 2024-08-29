Она роскошная: Анджелина Джоли в платье с меховой горжеткой вышла на красную дорожку в Венеции

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Актриса презентовала фильм "Мария", в котором сыграла главную роль. Вместе с ней перед фотографами предстал режиссер байопика – Пабло Ларраин.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли и Пабло Ларраин / Фото: Associated Press

Анджелина, как всегда, выглядела потрясающе. На ней было платье цвета латте по фигуре с драпировкой и небольшим шлейфом от бренда Tamara Ralph. Аутфит она дополнила бежевой меховой накидкой горжеткой, обнажавшей ее хрупкие плечи.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Актрисе сделали аккуратную укладку, вечерний макияж с акцентом на красной помаде и маникюр винного оттенка.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Особое внимание Джоли уделила аксессуарам. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги с бриллиантами, а на руке – золотой браслет и кольцо с бриллиантами. К горжетке она прикрепила изысканную золотую брошь в виде цветка с разноцветными камнями.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

О фильме "Мария":

Это байопик о легендарной оперной певице греческого происхождения Марии Калласе. Ее называют первой дивой и одной из самых известных оперных певиц ХХ века. Картина основана на реальных фактах и рассказывает о бурных, замечательных и трагических страницах жизни Марии Каллас, которые она переосмысливает во время своих последних дней в 1970-х годах в Париже. В то время у артистки были проблемы с голосом, из-за которых она теряла вес, переживала менопаузу и болела дерматомиозитом.

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