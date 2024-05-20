Она роскошная: Деми Мур в платье с необычным бантом на красной дорожке Каннского кинофестиваля

61-летняя Деми Мур выглядела превосходно, когда появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 19 мая. Актриса посетила мероприятие, чтобы вместе с коллегами презентовать фильм ужасов "Вещество", в котором она сыграла.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Для своего триумфа перед фотографами Мур выбрала особое платье - наряд оттенка айвори от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2024, которую бренд презентовал на Неделе моды в Париже.

Платье было без бретелек и расклешенное книзу. Спереди его на декольте украшал огромный бант и несколько складок.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Дополнила свой образ голливудская звезда бриллиантами, легким макияжем, а также любимой прической с очень длинными волосами, которые ниспадали ей ниже талии.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Днем ранее знаменитость блистала перед фотографами в красном платье от Giorgio Armani Prive из коллекции осень-зима 2023. Оно было полностью расшито мелкими пайетками, бисером и камнями. Наряд имел небольшое V-образное декольте.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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