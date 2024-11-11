Она роскошная: Дженнифер Лопес в платье с высоким разрезом от Zuhair Murad сияла на премьере фильма

Дженнифер Лопес посетила премьеру фильма "Wicked: Чародея", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

На красной дорожке поп-дива продемонстрировала роскошный образ. На ней было платье из кутюрной весенней коллекции 2024 бренда Zuhair Murad.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Наряд были расшит разноцветной вышивкой, бисером, блестками и пайетками. Он имел широкий халтер, американскую пройму, вырезы на талии и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

А еще у Джен была оголена спина, которую она показала фотографам. Артистка выглядела стройно и соблазнительно.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Аутфит Лопес дополнила блестящим клатчем с золотой фурнитурой, а также бежевыми босоножками со стразами и шпильками.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

У нее была элегантная прическа с выпущенными спереди локонами, макияж с блестящими тенями и бежевым блеском на губах, а также длинный перламутровый маникюр.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Свой лук Джей Ло завершила браслетами с цветными камнями от индийского бренда Sabyasachi.

Когда звезда шла на улицу, она надела коричневую короткую шубу.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Дженнифер Лопес подловили фотографы в трендовой шубе и с сумкой Jacquemus на плече.

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