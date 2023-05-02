Она роскошная: Дженнифер Лопес в сексуальном платье позировала на Met Gala

Поп-дива появилась на модном ивенте в эффектном наряде от Ralph Lauren.

В Нью-Йорке состоялся Бал Института костюма Met Gala, посвященный творчеству Карла Лагерфельда. На белой дорожке в этот вечер было много звезд, которые демонстрировали лучшие свои наряды.

Одной из самых эффектных была Дженнифер Лопес. Поп-дива выбрала для своего появления сексуальное платье от бренда Ralph Lauren, состоявшее из черного бархатного лифа-топа с американской проймой, атласной бледно-розовой юбки макси и черного длинного шлейфа.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

В этом луке Лопес продемонстрировала плоский живот и небольшую часть груди, что выглядело пикантно.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Аутфит красавица дополнила черным цветком на шее, высокими перчатками и элегантной черной шляпой с вуалью. В руке она держала бледно-розовый клатч.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Артистка сделала макияж смоки-айс, украсила уши элегантными серьгами с камнями, а на пальце было массивное кольцо с камнями.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

На мероприятие Джен пришла без своего возлюбленного Бена Аффлека, который не любит подобные ивенты и, наверное, решил остаться дома.

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