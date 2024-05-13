Она роскошная: Ханна Уэддингем в элегантном платье с сексуальным декольте сияла на премии BAFTA

Звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" выглядела красиво на мероприятии.

Ханна Уэддингем посетила церемонию награждения премии BAFTA Television Awards 2024 в Лондоне.

Там актриса появилась в элегантном черном платье макси фасона "русалка" с прозрачной зоной декольте и сексуальным вырезом, расшитыми камнями. Наряд прекрасно обтягивал соблазнительные формы Ханны.

Она дополнила лук черными лакированными туфлями, собранной прической с прикорневым объемом, нежным макияжем с розовой помадой, молочным маникюром и бриллиантовыми украшениями.

Ханна Уэддингем / Фото: Getty Images

Уэддингем вместе с лидером группы The Hardkiss Юлией Саниной, которые были ведущими "Евровидение 2023", и британской командой BBC получили награду BAFTA в номинации "Лучшее шоу в прямом эфире".

Напомним, а Юлия Санина предстала на церемонии в романтичном белом платье от Valery Kovalska с рюшами, прозрачными рукавами и юбкой, а также в белых босоножках от Kachorovska.

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