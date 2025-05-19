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- Шоу-бизнес
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Она роскошная: Холли Берри полупрозрачным платьем с камнями подчеркнула стройную фигуру
Актриса пришла на ивент в мерцающем наряде от Gucci.
Холли Берри посетила ужин Women in Motion, организованный модным конгломератом Kering, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля. Цель мероприятия – отметить и поддержать женщин, посвятивших свою жизнь кинематографу.
Холли появилась на ивенте в роскошном полупрозрачном платье приталенного силуэта от бренда Gucci, обильно расшитом камнями и бисером, мерцающими от вспышек фотокамер. Наряд имел халтер, американскую пройму и прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.
Берри свой аутфит дополнила украшениями из бриллиантов: длинными серьгами, широким браслетом и коктейльными кольцами. У нее была укладка с кудрями, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр.
Напомним, Холли Берри на красной дорожке Каннского кинофестиваля предстала в костюме в пастельных цветах с цветочным орнаментом от бренда Chanel, украшенном аппликациями и стразами.