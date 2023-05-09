Она роскошная: Ким Кардашьян в виниловом платье с крокодиловым принтом за 100 тысяч гривен сходила на вечеринку

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер выбрала для своего выхода красивый вечерний образ.

Ким Кардашьян попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, когда шла на вечеринку. Звезда реалити выглядела эффектно.

На Ким было черное виниловое асимметричное платье с крокодиловым принтом, американской проймой и разрезом от бренда Alaia. Стоимость наряда составляет 100 тысяч гривен.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Платье идеально подчеркнуло сексуальную фигуру знаменитости.

Кардашьян надела черные босоножки на шпильках от Dsquared2 и дополнила лук сумкой Tom Ford. Волосы она собрала в гладкий низкий пучок, сделала вечерний макияж смоки-айс и завершила аутфит элегантными серьгами и колье от Alaia.

Напомним, на Met Gala Ким сияла в "голом" платье от Schiaparelli, которое состояло из жемчуга. Для создания образа использовали 50 тысяч пресноводных жемчужин и 16 тысяч хрустальных камней. Работали над нарядом тысячу часов.

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