Она роскошная: Людмила Барбир в пышном платье с обнаженными плечами блистала на красной дорожке

Ведущая показала красивый аутфит на кинофестивале.
Людмила Барбир опубликовала в Instagram серию снимков своего роскошного образа, в котором она появилась на кинофестивале "Молодость". Она была ведущей церемонии открытия.
На красной дорожке Людмила предстала в красивом платье от украинского дизайнера Ивана Фролова с кремово-бежевым верхом и с обнаженными плечами, а также с пышной красной юбкой. Главный акцент в наряде был сделан на высоком разрезе, который позволил Барбир продемонстрировать ее стройные ноги.
Наряд, в котором она была похожа на настоящую принцессу, звезда скомбинировала с черными босоножками на шпильке.
Волосы ее были собраны в элегантную прическу — низкий пучок — с выпущенными спереди прядями. Вечерний макияж и длинные серебряные серьги завершили эффектный образ Людмилы.
"Это самое роскошное платье, которое я когда-либо надевала. Создавалось специально для меня на церемонию открытия @molodist_kiff, дизайнером @frolovheart", — написала Людмила под фото.
Напомним, ранее Барбир продемонстрировала романтический аутфит. На фото в соцсети ведущая появилась в бежевом платье с цветочным принтом. Волосы телезвезда собрала в хвост, выпустив спереди пряди, и украсила его элегантным черным бантом.
Читайте также: В платье цвета металлик и с локонами: эффектный образ Людмилы Барбир