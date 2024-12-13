Она роскошная: Оля Полякова в золотом мини-платье продемонстрировала похудевшую фигуру на концерте

12 декабря в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Октябрьский дворец) состоялся первый концерт "Музыкальная премия Украины". На мероприятии собралось немало украинских звезд, среди которых была и Оля Полякова.

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка выглядела роскошно. Она предстала перед зрителями в эффектном образе. На звезде было золотое мини-платье с длинными рукавами и драпировкой на юбке, которое невероятно сверкало. В этом наряде Оля продемонстрировала свою похудевшую стройную фигуру и красивые ноги.

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Образ Полякова дополнила золотыми босоножками с блестками и на шпильках. У нее была красивая прическа каре с локонами, макияж с блестящими тенями и красный маникюр. Уши она украсила массивными золотыми серьгами.

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Танцовщицы Оли были одеты в соблазнительные серебряные наряды, черные колготки в сетку, которые скомбинировали с босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках.

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Певица с композицией "Білий налив" зажгла на сцене и вызвала бурные овации и аплодисменты. Оля хотела исполнить еще одну песню, но концерт пришлось остановить из-за воздушной тревоги в Киеве.

Оля Полякова выступила на "Музыкальной платформе Украины"

Напомним, Оля Полякова в откровенном платье соблазнительно станцевала на камеру.

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