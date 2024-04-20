Она роскошная: Сальма Хайек в бикини продемонстрировала пышный бюст

57-летняя актриса имеет соблазнительные формы.
Сальма Хайек – красивая женщина с роскошной фигурой. Актриса любит фотографироваться в пляжных образах и показывать их своим подписчикам в Instagram.
Вот и на этот раз звезда выложила в соцсети новые фотографии с отдыха. Сальма наслаждалась морской прогулкой на яхте и решила искупаться. Когда она спускалась по лестнице, на нее начали брызгать водой. Кадры получились забавными.
На Хайек было бикини с интересным принтом, украшенное стразами и золотистой фурнитурой. Лиф идеально подчеркнул пышный и сексуальный бюст звезды.
Актриса похвасталась не только соблазнительным декольте, но и стройной фигурой.
У нее были распущены волосы и золотые цепочки на шее.
Напомним, в прошлый раз Сальма Хайек сделала селфи в сплошном синем купальнике.
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