Она роскошная: Сальма Хайек в изумрудном платье с пайетками и перьями сияла на ужине

Сальма Хайек / © Associated Press

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В рамках Каннского кинофестиваля состоялся ужин Women in Motion, который поддерживает модный конгломерат Kering. Его цель — отметить и поддержать женщин, посвятивших свою жизнь кинематографу.

Ивент посетила Сальма Хайек, которая пришла в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино, являющегося главой компании Kering.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / © Associated Press

Для своего появления актриса выбрала роскошный образ. На ней было вечернее обтягивающее платье изумрудного оттенка, полностью расшитое пайетками. На подоле наряд был украшен зелеными перьями.

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Сальма Хайек / © Associated Press

Аутфит Сальма дополнила зеленым атласным клатчем. Она сделала элегантную высокую прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с акцентным зеленым карандашом на глазах, а также молочный маникюр. Уши она украсила лаконичными бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею - роскошным колье с драгоценными камнями, а руку - кольцами с камнями.

Сальма Хайек / © Associated Press

Пино был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черный галстук-бабочку и черные туфли.

Напомним, Сальма Хайек пришла на мероприятие в черном коротком платье от бренда McQueen весна-лето 2025 года.