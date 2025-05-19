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- Шоу-бизнес
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Она роскошная: Сальма Хайек в изумрудном платье с пайетками и перьями сияла на ужине
58-летняя актриса подчеркнула стройную фигуру нарядом с пайетками.
В рамках Каннского кинофестиваля состоялся ужин Women in Motion, который поддерживает модный конгломерат Kering. Его цель — отметить и поддержать женщин, посвятивших свою жизнь кинематографу.
Ивент посетила Сальма Хайек, которая пришла в сопровождении своего мужа Франсуа-Анри Пино, являющегося главой компании Kering.
Для своего появления актриса выбрала роскошный образ. На ней было вечернее обтягивающее платье изумрудного оттенка, полностью расшитое пайетками. На подоле наряд был украшен зелеными перьями.
Аутфит Сальма дополнила зеленым атласным клатчем. Она сделала элегантную высокую прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с акцентным зеленым карандашом на глазах, а также молочный маникюр. Уши она украсила лаконичными бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею - роскошным колье с драгоценными камнями, а руку - кольцами с камнями.
Пино был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черный галстук-бабочку и черные туфли.
Напомним, Сальма Хайек пришла на мероприятие в черном коротком платье от бренда McQueen весна-лето 2025 года.