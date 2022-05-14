Она роскошная: Тина Кароль в голубо-желтом платье выступила в Японии в поддержку Украины

Она роскошная: Тина Кароль в голубо-желтом платье выступила в Японии в поддержку Украины

Артистка в рамках своего визита в Японию выступила на популярном фэшн-мероприятии.

Тина Кароль выступила в Японии на "Rakuten Girls Award 2022" – самом популярном модном и музыкальном мероприятии для женщин.

Своим выступлением артистка хочет привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и критическому состоянию людей в условиях гуманитарного кризиса.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

На сцене Кароль появилась в роскошном патриотическом наряде – пышном голубо-желтом платье с декольте, разрезом и пышными рукавами.

Певица произнесла речь, в которой поблагодарила Японию за поддержку.

После выступления посол США в Японии Рам Эммануэль подарил Тине сине-желтый букет цветов.

"Для меня честь быть гостем генерального директора Rakuten Mikitani-san на выступлении украинской певицы Тины Кароль, чтобы собрать деньги для народа Украины. Умилен ее голосом и ее посланием миру", — сказал посол.

Напомним, Тина Кароль приехала в Японию по приглашению японского бизнесмена и миллиардера Хироси Микитани. Во время встречи в аэропорту он подарил артистке желтые подсолнухи. Кстати, Хироси познакомился с Тиной в 2019 году, когда он приезжал в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

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