Она роскошная: Тина Кароль в голубо-желтом платье выступила в Японии в поддержку Украины

Артистка в рамках своего визита в Японию выступила на популярном фэшн-мероприятии.
Тина Кароль выступила в Японии на "Rakuten Girls Award 2022" – самом популярном модном и музыкальном мероприятии для женщин.
Своим выступлением артистка хочет привлечь внимание мирового сообщества к войне в Украине и критическому состоянию людей в условиях гуманитарного кризиса.
На сцене Кароль появилась в роскошном патриотическом наряде – пышном голубо-желтом платье с декольте, разрезом и пышными рукавами.
Певица произнесла речь, в которой поблагодарила Японию за поддержку.
После выступления посол США в Японии Рам Эммануэль подарил Тине сине-желтый букет цветов.
"Для меня честь быть гостем генерального директора Rakuten Mikitani-san на выступлении украинской певицы Тины Кароль, чтобы собрать деньги для народа Украины. Умилен ее голосом и ее посланием миру", — сказал посол.
Напомним, Тина Кароль приехала в Японию по приглашению японского бизнесмена и миллиардера Хироси Микитани. Во время встречи в аэропорту он подарил артистке желтые подсолнухи. Кстати, Хироси познакомился с Тиной в 2019 году, когда он приезжал в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.
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