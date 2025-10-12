ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
427
1 мин

Она роскошная: жена миллиардера Лорен Санчес в красном платье с пышным декольте похвасталась стройной фигурой

Телеведущая, журналистка и бизнесвумен примерила винтажный наряд от известного бренда и устроила себе фотосессию.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес

Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опубликовала в Instagram снимки со своей новой фотосессии в роскошном образе.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Журналистка позировала перед фотокамерой в винтажном красном платье миди без бретелек и с драпировкой от бренда Vivienne Westwood. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, акцентную линию на талии и асимметричный подол.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Лук Санчес дополнила красными бархатными босоножками на шпильках.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Лорен сделала укладку с локонами, макияж с длинными ресницами, нюдовый маникюр, черный педикюр и завершила лук комплектом бриллиантовых украшений.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

В этом аутфите Санчес выглядела стройной и эффектной.

Лорен Санчес

Лорен Санчес

Напомним, ранее Лорен Санчес показала в своем фотоблоге, как посетила одну из школ, где встретилась с детьми и почитала с ними книгу.

