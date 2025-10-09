Она сама элегантность: Виктория Бекхэм в белом наряде блистала на премьере своего документального фильма

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Модельер и бывшая звезда Spice Girls Виктория Бекхэм блистала на лондонской премьере своего документального фильма для Netflix. Она появилась на мероприятии в монохромном белом наряде, который состоял из легкой блузки с глубоким V-образным вырезом, которую она элегантно заправила в юбку-карандаш с высокой талией и эффектным разрезом сбоку. Также на плечи Виктория накинула стильный оверсайз жакет-смокинг.

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Волосы британская звезда уложила в легкие волны, на ее лице был лаконичный макияж, а из украшений Бекхэм выбрала бриллианты — лаконичные серьги, браслет и несколько колец, включая помолвочное. Ярким акцентом образа стала ее обувь, поскольку Виктория решила надеть мюли черного цвета на высоких каблуках.

Виктория и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Пришла поддержать ее семья и близкие друзья. На фотоколле с Викторией позировал ее муж Дэвид Бекхэм одетый в элегантный черный костюм, полосатую рубашку и черные лоферы с кисточками. Ярким акцентом лука был платок-паше в нагрудном кармане.

Также дети пары тоже пришли на мероприятие. Для фото позировали: Круз и его девушка Джеки Апостел, Ромео и Харпер. Старший сын Бекхэмов — Бруклин и его жена Никола — мероприятие проигнорировали.

Круз Бекхэм, Джеки Апостел, Ромео Бекхэм, Харпер Бекхэм, Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Фильм Виктории вышел через два года после того, как Netflix сняли историю ее мужа. Эта же картина рассказывает о профессиональном и личностном росте модельера — о пути от поп-звезды до известного дизайнера — и затрагивает некоторые аспекты ее личной жизни.