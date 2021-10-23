Она все же сделала это: Анджелина Джоли удалила тату, посвященное Брэду Питту

Она все же сделала это: Анджелина Джоли удалила тату, посвященное Брэду Питту

Звезда решила стереть все напоминания о бывшем муже.

Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли произвела настоящий фурор, когда вышла на красную дорожку фильма "Вечные" с пятью своими детьми (не хватало только 17-летнего Пакса). Мир на протяжении нескольких дней не утихал, обсуждая подросших детей актрисы, ее наряд и уникальные украшения.

Но мы заметили, что во внешности звезды произошло одно изменение - Анджелина удалила татуировку на руке, которая была посвящена ее мужу Брэду Питту. Точнее она удалила не все тату, а только последнюю строчку.

Анджелина Джоли / Associated Press

Татуировка Джоли имеет очень глубокий смысл и означает широты и долготы тех географических точек, где родились ее шесть детей.

Первое число - место в Камбоджи, где родился ее старший сын Мэддокс.

Второе - место в Эфиопии, где родилась дочь Захара.

Третье - Намибия, где Анджелина родила дочь Шайло.

Четвертое - Вьетнам - место рождения ее сына Пакса Тьена.

Пятое и шестое - место во Франции, где родились близнецы Нокс и Вивьен.

Седьмая строчка на руке Джоли ранее обозначала место рождения Брэда Питта в Оклахоме.

Ранее ее тату выглядело так:

Анджелина Джоли / Getty Images

Это тату было одним из трех, посвященным ее бывшему мужу. Также известно, что на теле Джоли есть еще рисунок в виде кружева, который она набила на внутренней стороне бедра. Узор означает написанные международным радиотелефонным шифром буквы WB, инициалы полного имени Брэда Питта — Уильям Брэдли.

Также в 2016 году начали появляться слухи о проблемах в семье Джоли-Питт. Приблизительно в этот период на теле Анджелины появилась огромная татуировка, многие связывают ее как раз с неладными отношениями в паре. Дело в том, что тату символизирует процветание, любовь и удачу. Набила она его в Камбодже, где тогда находилось семейство. Аналогичный рисунок тогда набил себе и Брэд Питт, но только под грудью.

Анджелина Джоли / Getty Images

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