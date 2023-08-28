Она шикарна: невеста Джефа Безоса пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в красном платье

Знаменитость выбрала платье, которое подчеркивало ее эффектные формы.
В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялось благотворительное звездном мероприятии по сбору средств "Это о человечестве" (TIAH). Среди гостей появилась журналистка, светская львица и от недавнего времени еще и невеста богатейшего человека в мире Джеффа Безоса - 53-летняя Лорен Санчес.
Женщина появилась в роскошном трикотажном красном платье на тонких бретельках, которые были украшены серебристыми круглыми камнями.
Лук Лорен дополнила белым маникюром и педикюром, мюлями, а также бриллиантовыми серьгами и несколькими браслетами на запястьях. На безымянном пальце у знаменитости красовалось огромное кольцо с бриллиантом, которое ей на помолвку преподнес Безос.
Миллиардер, кстати, также посетил это мероприятие. Джефф Безос был одет в светлый наряд от Dior.
В 2018 году у пары начался роман, а публичным он стал в феврале 2019 года. После разоблачения Джефф развелся с женой - писательницей Маккензи Таттл, с которой пробыл в официальном браке 26 лет. А Лорен развелась с мужем Патриком Уайтселлом, с которым пробыла в браке 13 лет. Журналистка воспитывает двоих детей от бывшего мужа, а также сына от игрока Тони Гонсалеса. Обручились она с Безосом 22 мая 2023 года.
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