Она шикарная женщина: Викторию Бекхэм заметили в Париже в преддверии ее показа

Бывшая участница культовой поп-группы Spice Girls, а ныне успешный модельер, занята подготовкой к своему новому шоу в Париже, которое ожидается в эту пятницу. Она уже прибыла в столицу Франции и несколько раз попадала под прицел папарацци.

1 октября Викторию заметили, когда она покидала свой отель. 51-летняя знаменитость выбрала в тот день серый стильный костюм в стиле оверсайз с удлиненным жакетом и брюками, который носила в сочетании с белой лаконичной футболкой. Образ она дополнила очками в темной оправе, высокими каблуками и несколькими лаконичными украшениями.

Также Бекхэм подловили папарацци несколькими днями ранее в Париже, но в совершенно другом образе, ведь она сочетала классическую юбку и розовый лонгслив. Шика образу добавляли аксессуарі — бордовая сумка и мюли Saint Laurent.

Вероятно, на показе Бекхэм также появится вся ее семья — муж и дети. Ранее они все вместе посещали шоу Виктории и сидели в первом ряду.

Помимо своего показа, этой осенью Виктория Бекхэм находится под особым вниманием СМИ, а все из-за долгожданного документального фильма от Netflix, который выйдет 9 октября. Он рассказывает о ее профессиональном и личностном росте.