Она сильно изменилась: актриса, сыгравшая девочку в фильме "Хроники Нарнии", появилась на публике

Джорджи Хенли / © Associated Press

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В 2005 году на экраны вышел хороший семейный фильм под названием «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», который стал экранизацией книги британского писателя Клайва Льюиса. Одну из главных ролей в фильме — девочку по имени Люси Певенси — сыграла совсем юная на тот момент актриса Джорджи Хенли. Когда вышел фильм, девочке было всего 10 лет, а сейчас ей уже 31.

Недавно Джорджи вышла на красную дорожку и позировала фотографам на премьере фильма «Чернила» (Ink), который был представлен в рамках Лондонского кинофестиваля.

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Джорджи Хенли / © Associated Press

Актриса выбрала черное платье с декольте и длинными рукавами, которое дополнила лишь креативным колье с зеленой подвеской. Прическу Джорджи сделала с подкрученными вверх волосами, а макияж на её лице был лаконичным с классическими чёрными стрелками.

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Джорджи Хенли / © Associated Press

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