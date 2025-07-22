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- Шоу-бизнес
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Она сияла в платье с вырезами: сестра Педро Паскаля пришла поддержать его на премьере фильма
33-летняя звезда выглядела очень эффектно.
Актриса Люкс Паскаль пришла на премьеру фильма «Фантастическая 4: Первые шаги», чтобы поддержать своего брата Педро Паскаля, который сыграл в этой картине. Она блистала перед фотографами в длинном черном вечернем платье от бренда Gianfranco Ferré из коллекции весна-лето 2011.
Это было платье из черной плиссированной ткани, с вырезами на боках, а также халтером, шлейфом и оригинальными украшениями в виде кожаных вставок с узором. Также Люкс сделала яркий макияж с выразительными глазами, уложила волосы в легкие волны и добавила к образу украшения.
Также она сфотографировалась, конечно же, со своим братом. Педро надел на премьеру белый пиджак с красным цветком в кармане, а также брюки и майку. Оригинальности образу придавал платок на шее.
Брат и сестра вместе появляются на пероприятиях не впервые. Люкс часто приходит поддержать Педро на премьерах его фильмов и они всегда в такие моменты позируют фотографам обнявшись.