Она сногсшибательна: Хайди Клум в синем мини-платье и зеленых ботфортах продефилировала по улице

52-летняя супермодель и телеведущая снова заставила своих поклонников затаить дыхание, когда вышла на улицу в Нью-Йорке. Звезда надела синее мини-платье-рубашку, которую спустила с одного плеча и расстегнула в ней несколько верхних пуговиц.

Также Клум дополнила образ темно-зелеными ботфортами на каблуках и черной сумкой из мягкой кожи, надела очки от солнца и уложила волосы в легкие волны.

Образ звезды был непревзойденным и современный, как и тот который она продемонстрировала днем ранее от дизайнера Christian Siriano. Клум сфотографировали в черном изысканном наряде с прозрачной юбкой и роскошными белыми манжетами.

