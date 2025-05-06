Она сногсшибательная: 81-летняя Дайана Росс пришла на Met Gala с сыном Эваном

Дайана Росс / © Getty Images

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Совершенно неожиданно гостей Met Gala 2025, который в этом году посвящен роли одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин, посетила легенда — 81-летняя певица Дайана Росс.

Дайана Росс / © Associated Press

Она вышла на публику в роскошном белом платье от Eleven Sixteen, которое было создано эксклюзивно для нее. Это был длинный серебряный наряд, полностью расшитый бисером, камнями и пайетками, который дополняла накидка с перьями и шлейфом.

Дайана Росс / © Associated Press

Ее образ дополняла огромная шляпа с перьями, созданная Sarah Sokol Millinery.

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Дайана Росс / © Getty Images

Компанию Росс на этом мероприятии составил ее 36-летний сын Эван. Он ее младший из пяти детей. Наряд Эвана больше соответствовал теме мероприятия, чем наряд его матери, но они все же хорошо дополняли друг друга.

Дайана и Эван Росс / © Associated Press

На Met Gala певица появилась впервые за 22 года. В прошлый раз она выходила на ступеньки Метрополитен музея в 2003 году и блистала тогда перед фотографами в красном платье.

© Getty Images

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press