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Она сногсшибательная: 81-летняя Дайана Росс пришла на Met Gala с сыном Эваном
Это мероприятие она посетила с перерывом в 22 года.
Совершенно неожиданно гостей Met Gala 2025, который в этом году посвящен роли одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин, посетила легенда — 81-летняя певица Дайана Росс.
Она вышла на публику в роскошном белом платье от Eleven Sixteen, которое было создано эксклюзивно для нее. Это был длинный серебряный наряд, полностью расшитый бисером, камнями и пайетками, который дополняла накидка с перьями и шлейфом.
Ее образ дополняла огромная шляпа с перьями, созданная Sarah Sokol Millinery.
Компанию Росс на этом мероприятии составил ее 36-летний сын Эван. Он ее младший из пяти детей. Наряд Эвана больше соответствовал теме мероприятия, чем наряд его матери, но они все же хорошо дополняли друг друга.
На Met Gala певица появилась впервые за 22 года. В прошлый раз она выходила на ступеньки Метрополитен музея в 2003 году и блистала тогда перед фотографами в красном платье.