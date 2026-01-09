Она снова блондинка: племянница Джулии Робертс кардинально сменила прическу и пришла на премьеру

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс посетила премьеру фильма «Хронология воды» в Лос-Анджелесе, которая стала режиссерским дебютом Кристен Стюарт. Перед выходом на красную дорожку Эмма решила внести изменения в свою внешность и перекрасила волосы из рыжих в белые.

Как происходила трансформация цвета актриса показала в Instagram. Также можно заметить, что ее длина стала иной, как и густота, вероятно, Эмма также сделала наращивание волос.

Эмма Робертс / © Associated Press

Но кроме новой прически внимание привлекло и платье Эммы, ведь девушка выбрала мини с драпировкой на бедрах и кружевной вставкой на лифе. Дополнила лук она также кожаной курткой, колготками и туфлями на каблуках.

Эмма Робертс / © Associated Press

Кстати, когда актриса была с рыжими волосами, ее часто сравнивали с тетей Джулией Робертс.