Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Шоу-бизнес
336
1 мин

Она снова блондинка: племянница Джулии Робертс кардинально сменила прическу и пришла на премьеру

Актриса привлекла внимание из-за своего нового имиджа.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Эмма Робертс

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс посетила премьеру фильма «Хронология воды» в Лос-Анджелесе, которая стала режиссерским дебютом Кристен Стюарт. Перед выходом на красную дорожку Эмма решила внести изменения в свою внешность и перекрасила волосы из рыжих в белые.

Как происходила трансформация цвета актриса показала в Instagram. Также можно заметить, что ее длина стала иной, как и густота, вероятно, Эмма также сделала наращивание волос.

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Но кроме новой прически внимание привлекло и платье Эммы, ведь девушка выбрала мини с драпировкой на бедрах и кружевной вставкой на лифе. Дополнила лук она также кожаной курткой, колготками и туфлями на каблуках.

Эмма Робертс / © Associated Press

Эмма Робертс / © Associated Press

Кстати, когда актриса была с рыжими волосами, ее часто сравнивали с тетей Джулией Робертс.

336
