- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 336
- Время на прочтение
- 1 мин
Она снова блондинка: племянница Джулии Робертс кардинально сменила прическу и пришла на премьеру
Актриса привлекла внимание из-за своего нового имиджа.
Эмма Робертс посетила премьеру фильма «Хронология воды» в Лос-Анджелесе, которая стала режиссерским дебютом Кристен Стюарт. Перед выходом на красную дорожку Эмма решила внести изменения в свою внешность и перекрасила волосы из рыжих в белые.
Как происходила трансформация цвета актриса показала в Instagram. Также можно заметить, что ее длина стала иной, как и густота, вероятно, Эмма также сделала наращивание волос.
Но кроме новой прически внимание привлекло и платье Эммы, ведь девушка выбрала мини с драпировкой на бедрах и кружевной вставкой на лифе. Дополнила лук она также кожаной курткой, колготками и туфлями на каблуках.
Кстати, когда актриса была с рыжими волосами, ее часто сравнивали с тетей Джулией Робертс.