Она снова брюнетка: похорошевшая Кэти Перри пришла на музыкальную премию

Она снова брюнетка: похорошевшая Кэти Перри пришла на музыкальную премию

Певица Кэти Перри посетила 55-ю ежегодную церемонию вручения наград в области кантри-музыки Country Music Association Awards. Мероприятие проходило в среду, 10 ноября, в Нэшвилле.

На церемонии звезда появилась в эффектном коричневом кожаном платье на одно плечо от британского бренда Vivienne Westwood. Наряд был выполнен в традиционном для марки стиле с использованием легких драпировок и корсетного верха. Платье подчеркивало постройневшую фигуру знаменитости.

Образ Кэти дополнила жемчужным украшением, нежно-розовым маникюром, прической-пучком и лаконичными полупрозрачными слингбэками. На безымянном пальце у знаменитости красовалось кольцо в виде цветка, которое ей подарил Орландо Блум.

Кэти Перри / Associated Press

Также певица опять поменяла цвет волос и вернулась к темному оттенку.

Кэти Перри / Associated Press

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