Она снова брюнетка: похорошевшая Кэти Перри пришла на музыкальную премию

Певица Кэти Перри посетила 55-ю ежегодную церемонию вручения наград в области кантри-музыки Country Music Association Awards. Мероприятие проходило в среду, 10 ноября, в Нэшвилле.
На церемонии звезда появилась в эффектном коричневом кожаном платье на одно плечо от британского бренда Vivienne Westwood. Наряд был выполнен в традиционном для марки стиле с использованием легких драпировок и корсетного верха. Платье подчеркивало постройневшую фигуру знаменитости.
Образ Кэти дополнила жемчужным украшением, нежно-розовым маникюром, прической-пучком и лаконичными полупрозрачными слингбэками. На безымянном пальце у знаменитости красовалось кольцо в виде цветка, которое ей подарил Орландо Блум.
Также певица опять поменяла цвет волос и вернулась к темному оттенку.
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