Она снова сделала это: Хилария Болдуин родила седьмого ребенка

Ни личные трагедии ни несчастный случай, который произошел с Алеком Болтуном на съемочной площадке и повлек за собой гибель оператора, ни последующее за этим долгое судебное разбирательство не может отвлечь Хилари Болдуин от главного - от рождения новых детей. Теперь их у нее семеро.

Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. До недавнего времени супруги воспитывали шестерых детей: 9-летнюю Кармен Габриэлу, 7-летнего Рафаэля Томаса, 6-летнего Леонардо Энджела, 4-летнего Ромео Алехандро и трехлетнего Эдуардо Пао Лукаса и годовалую Люсию.

И вот сегодня Хилария поделилась радостной новостью:

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту,

Илария Каталина Ирена"

Напомним, что ранее две беременности Хиларии закончились выкидышами. В один из которых случился на четвертом месяце беременности, а пять месяцев до этого у фитнес-тренера также случился первый выкидыш.

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