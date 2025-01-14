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Она снова сделала это: супермодель Хелена Кристенсен нырнула в ледяной водоем

Она снова сделала это: супермодель Хелена Кристенсен нырнула в ледяной водоем

Хелена Кристенсен / Фото: Associated Press

Модель давно практикует купание в холодной воде.

56-летняя датская супермодель, звезда 90-х – Хелена Кристенсен – любит шокировать своих фолловеров в Instagram тем, что ныряет в водоем, покрытый коркой льда.

Она снова продемонстрировала, как купается в ледяной воде. Перед этим ей пришлось специально сделать прорубь, разбив лед. Хелена опустилась в воду по плечи, посидела в воде полминуты, вылезла и прошлась немного по снегу.

instagram.com/helenachristensen / ©
instagram.com/helenachristensen

Модель живет в доме у водоема, поэтому такое экстремальное закаливание уже стало ее традицией. Возможно, в этом кроется секрет отличной физической формы звезды и ее моложавого внешнего вида.

instagram.com/helenachristensen / ©
instagram.com/helenachristensen

Хелена подчеркивает пользу такого купания для здоровья – улучшается кровообращение, укрепляется иммунитет и снижается стресс.

Ранее, напомним, Хелену Кристенсен с красной помадой на губах и сумкой-ракушкой в руке сфотографировали в Нью-Йорке.  Она посетила вечеринку Goop Beauty & Violet Grey в Chez Margaux.

Хелена Кристенсен / © Getty Images
Хелена Кристенсен / Фото: Getty Images

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