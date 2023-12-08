Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Она таки беременная: "Русалочка" Холли Бейли продемонстрировала большой живот после интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
496
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Она таки беременная: "Русалочка" Холли Бейли продемонстрировала большой живот после интервью

Холли Бейли / Фото: Getty Images

На поздних строках скрывать живот девушке становится все труднее.

На протяжении нескольких месяцев вокруг 23-летней актрисы Холли Бейли витали слухи о беременности. Однако ни девушка, ни ее бойфренд Дэррил Дуэйн Грэнберри-младший ничего по этому поводу не комментировали. Однако Холли продолжала появляться на мероприятиях в объемных нарядах, которые прятали ее талию.

На днях же состоялась премьера фильма "Цвет лиловый", где девушка сыграла одну из главных ролей, поэтому она вынуждена в рамках промоции проекте посещать различные интервью и шоу. 7 декабря девушку заметили папарацци по пути на съемки шоу Jimmy Kimmel Live в Лос-Анджелесе и судя по снимкам актриса таки беременная.

Вначале Холли направлялась на эфир в светлых спортивных штанах и куртке Dior. Также она надела солнцезащитные очки, золотые серьги и розовые тапочки. В руке у звезды была сумка Louis Vuitton.

Холли Бейли / © Getty Images
Холли Бейли / Фото: Getty Images

Затем после интервью актрису снова сфотографировали, но уже в вечернем платье. На Холли было милое черное мини-платье, но также на этом снимке заметно и ее уже значительно округлившийся живот.

Холли Бейли / © Getty Images
Холли Бейли / Фото: Getty Images

Но по поводу беременности она продолжает хранить молчание и ни сказала об этом на интервью ни слова. Также девушку снимали так, чтобы не было видно живот.

Читайте также:

Ее Дон Жуан: к кому больше всего ревновала Павла Тычину жена Лидия

Ее Дон Жуан: к кому больше всего ревновала Павла Тычину жена Лидия

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
496
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация