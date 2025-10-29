- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
Она теперь блондинка: актриса Лейтон Мистер кардинально сменила имидж
39-летняя звезда выбрала гламурный наряд, но все внимание было сосредоточено на ее новой прическе.
Лейтон Мистер, прославившаяся благодаря сериалу двухтысячных «Сплетница», прибыла на премьеру комедийного сериала «Я люблю Лос-Анджелес». Она вышла на фотоколл в элегантном черном коктейльном платье от бренда Carolina Herrera, которое было полностью украшено пайетками.
Наряд идеально подчеркивал фигуру актрисы, а главный акцент в образе был на оригинальном глубоком декольте. Также Лейтон надела сатиновые туфли с открытой пяткой и украшения с бриллиантами.
Волосы актриса уложила на один бок в легкую волну в стиле старого Голливуда. Длина ее волос стала короче, а цвет светлее, хотя еще совсем недавно она выходила на красную дорожку с мужем и ее волосы были значительно темнее.