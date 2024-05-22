Она теперь вместо Кунаки: Венсан Кассель вывел в свет новую пассию

57-летний французский актер Венсан Кассель после развода с моделью Тиной Кунаки официально вышел в свет с новой возлюбленной - 27-летней моделью Нарой Баптистой. Пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа".

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

Ее платье привлекательно смотрелось на фигуре, а также было расшито крупными пайетками. Образ девушка дополнила набором украшений с бриллиантами и прической с волнами.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: Getty Images

Напомним, что об отношениях пары стало известно относительно недавно. В апреле 2023 Кассель удалил из Instagram все фотографии со своей тогдашней женой, моделью Тиной Кунаки. Позднее западные СМИ сообщили об их разводе после пяти лет брака. У пары есть общий ребенок - дочь Амазони. Но также у актера есть еще две дочери - Дева и Леони, которые родились в браке с актрисой Моникой Беллуччи.

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