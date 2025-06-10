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- Шоу-бизнес
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Она только молодеет: 62-летняя Деми Мур выглядела сногсшибательно на премьере
Голливудская звезда Деми Мур посетила мероприятие в Голливуде, которое было посвящено сериалу «Землевладелец», в котором она сыграла.
62-летняя актриса в очередной раз произвела фурор своим внешним видом, когда появилась перед камерами, хотя и была одета довольно лаконично.
Мур и ее стилисты подобрали образ от Модного дома Schiaparelli, который включал стильную белую рубашку с золотыми пуговицами, удлиненный оверсайз жакет украшенный знаменитой фурнитурой бренда в виде замка, а также светлые джинсы клеш. В руке Деми держала сумку тоже от этого бренда, а также добавила к луку несколько украшений и солнцезащитные очки.
Волосы актриса распустила — такая лаконична прическа в последнее время уже стала ее визитной карточкой и представить Деми с короткими волосами уже невозможно.
Хотя в молодые годы актриса носила короткие волосы и даже стрижку пикси.
А во время работы в фильме «Солдат Джейн» актриса и вовсе побрилась налысо. Это случилось в 1997 году.