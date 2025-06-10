ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Она только молодеет: 62-летняя Деми Мур выглядела сногсшибательно на премьере

Голливудская звезда Деми Мур посетила мероприятие в Голливуде, которое было посвящено сериалу «Землевладелец», в котором она сыграла.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

62-летняя актриса в очередной раз произвела фурор своим внешним видом, когда появилась перед камерами, хотя и была одета довольно лаконично.

Деми Мур и ее коллеги по проекту / © Associated Press

Деми Мур и ее коллеги по проекту / © Associated Press

Мур и ее стилисты подобрали образ от Модного дома Schiaparelli, который включал стильную белую рубашку с золотыми пуговицами, удлиненный оверсайз жакет украшенный знаменитой фурнитурой бренда в виде замка, а также светлые джинсы клеш. В руке Деми держала сумку тоже от этого бренда, а также добавила к луку несколько украшений и солнцезащитные очки.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Волосы актриса распустила — такая лаконична прическа в последнее время уже стала ее визитной карточкой и представить Деми с короткими волосами уже невозможно.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Хотя в молодые годы актриса носила короткие волосы и даже стрижку пикси.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

А во время работы в фильме «Солдат Джейн» актриса и вовсе побрилась налысо. Это случилось в 1997 году.

Деми Мур и Шер / © Associated Press

Деми Мур и Шер / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie