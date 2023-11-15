Она топлес, он – с голым торсом: Кортни Кардашьян показала откровенные фото с мужем

Таким образом звезда поздравила своего супруга с днем рождения.
44-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен – Кортни Кардашьян – недавно стала мамой в четвертый раз. Отец ребенка - барабанщик американской группы Blink-182 Трэвис Баркер.
Фотографий своего новорожденного сына, которого, по слухам, назвали Рокки, Кортни не показывала, как и не выходила на связь со дня родов.
Однако прервала свое молчание в Сети ради дня рождения мужа. Ему исполнилось 48 лет. Она запостила в Instagram интимные семейные фото, на которых они откровенно позируют. Кортни запечатлена топлес, лишь в одних джинсах, а Трэвис – с голым торсом.
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"Моему мужу, моей второй половинке, моему лучшему другу, моему возлюбленному, папе нашего малыша, моему всему… Желаю тебе самого счастливого дня рождения. Ты воплощаешь в реальность все мои мечты, и я так счастлива, что ты рядом. Я люблю тебя без слов, навсегда", - подписала снимки Кортни.
Напомним, Кортни Кардашьян вышла замуж за Трэвиса Баркера весной прошлого года. Их скромная свадьба состоялась в Санта-Барбаре в здании суда, но позже влюбленные сыграли роскошную свадьбу на берегу Портофино на территории старинного замка.
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