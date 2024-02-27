Она тоже делает это: Дженнифер Энистон показала, как тренируется дома

В своем блоге в Instagram звезда иногда показывает, как тренируется дома, что использует для своих тренировок, а подписчики ее благодарят в ответ за такие мотивационные видео.

В понедельник Джен как раз опубликовала один из таких. В ролике Энистон демонстрирует некоторые упражнения и немного дурачится. Тренировку она проводит скорее всего с персональным тренером судя по голосу за кадром.

"Если у вас такой понедельник, я чувствую вас. Просто надо это сделать!!", - забавно подписала ролик актриса.

Некоторые поклонники написали, что обожают Дженнифер. Другие отметили, что по крайней мере у нее есть персональный тренер и весь необходимый для тренировок инвентарь дома, другие хвалили Энистон за ее трудолюбие и чувство юмора.

Словом, если вам лень начинать тренировку, взгляните на Дженнифер Энистон и берите пример.

Напомним, фитнес-тренер Анита Луценко утверждает, что идти в зал совсем не обязательно, чтобы ваше тело выглядело здоровым и стройным, и предлагает 11 вариантов упражнения "планка", которые подтянут вашу фигуру.

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