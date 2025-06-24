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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
495
Время на прочтение
1 мин

Она туда же: 79-летняя Шер вышла на публику с трендовым Лабубу на сумке

Аксессуар, кторым певица дополнила образ покорил мир и стал «вирусным».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шер

Шер / © Associated Press

Поп-легенда Шер посетила премьеру документального фильма «Моя мама Джейн», которая состоялась во время фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Когда она вышла из автомобиля и шла на мероприятие, ее сфотографировали папарацци на улице.

Она носила креативный и удобный наряд, который включал белый топ, куртку-косуху с яркими рукавами украшенными рисунками в стиле пин-ап, а также широкие черные штаны с белыми лампасами. Также Шер держала в руке черную кожаную сумку от бренда Chrome Hearts, которую украшала главная сенсация 2025 года — маленькая голубая игрушка Лабубу.

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Лабубу — это небольшие мягкие игрушки-брелки придуманые гонконгским художником Касингом Лунгом. Они имеют несколько ключевых особенностей: большие глаза, большая улыбка, пушистое туловище, девять очень заметных зубов. В зависимости от коллекции игрушки могут быть по-разному одеты, иметь разные черты лица или быть украшены какими-то аксессуарами. Как видим у Шер этот модный аксессуар голубого цвета и отлично вписался в ее образ с голубыми рисунками на рукавах куртки.

Шер с Лабубу на сумке / © Getty Images

Шер с Лабубу на сумке / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
495
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