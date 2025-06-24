Она туда же: 79-летняя Шер вышла на публику с трендовым Лабубу на сумке

Шер / © Associated Press

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Поп-легенда Шер посетила премьеру документального фильма «Моя мама Джейн», которая состоялась во время фестиваля Tribeca в Нью-Йорке. Когда она вышла из автомобиля и шла на мероприятие, ее сфотографировали папарацци на улице.

Она носила креативный и удобный наряд, который включал белый топ, куртку-косуху с яркими рукавами украшенными рисунками в стиле пин-ап, а также широкие черные штаны с белыми лампасами. Также Шер держала в руке черную кожаную сумку от бренда Chrome Hearts, которую украшала главная сенсация 2025 года — маленькая голубая игрушка Лабубу.

Шер / © Getty Images

Лабубу — это небольшие мягкие игрушки-брелки придуманые гонконгским художником Касингом Лунгом. Они имеют несколько ключевых особенностей: большие глаза, большая улыбка, пушистое туловище, девять очень заметных зубов. В зависимости от коллекции игрушки могут быть по-разному одеты, иметь разные черты лица или быть украшены какими-то аксессуарами. Как видим у Шер этот модный аксессуар голубого цвета и отлично вписался в ее образ с голубыми рисунками на рукавах куртки.

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Шер с Лабубу на сумке / © Getty Images