Она улыбается: фотографы запечатлели Викторию Бекхэм в редкий момент

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Дэвид Бекхэм, совладелец Inter Miami CF, приезжал посмотреть игру со своей женой Викторией Бекхэм в первом тайме матча плей-офф Кубка MLS между Inter Miami CF и Nashville SC на стадионе Chase Stadium в Форт-Лодердейле, во Флориде.

Дэвид и Виктория Бекхэм на футбольном матче / © Getty Images

Супругов, которые в браке уже 26 лет, запечатлели на трибунах. Виктория была в костюме, с распущенными волосами и широко улыбалась, сидя рядом со своим мужем. Это редкое фото удалось подловить фотографам, работающим на мероприятии. Дэвид был в темно-синем костюме и тоже смеялся.

Дэвид и Виктория Бекхэм на футбольном матче / © Getty Images

В интервью для своего одноименного документального сериала на Netflix Виктория объясняла, почему ее так редко можно увидеть с улыбкой на лице. Но в этот раз фотографам удалось сделать практически невозможное. Похоже, миссис Бекхэм действительно веселилась.

