ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Она улыбается: фотографы запечатлели Викторию Бекхэм в редкий момент

Дизайнер посещала футбольный матч вместе со своим мужем Дэвидом Бекхэмом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Associated Press

Дэвид Бекхэм, совладелец Inter Miami CF, приезжал посмотреть игру со своей женой Викторией Бекхэм в первом тайме матча плей-офф Кубка MLS между Inter Miami CF и Nashville SC на стадионе Chase Stadium в Форт-Лодердейле, во Флориде.

Дэвид и Виктория Бекхэм на футбольном матче / © Getty Images

Дэвид и Виктория Бекхэм на футбольном матче / © Getty Images

Супругов, которые в браке уже 26 лет, запечатлели на трибунах. Виктория была в костюме, с распущенными волосами и широко улыбалась, сидя рядом со своим мужем. Это редкое фото удалось подловить фотографам, работающим на мероприятии. Дэвид был в темно-синем костюме и тоже смеялся.

Дэвид и Виктория Бекхэм на футбольном матче / © Getty Images

Дэвид и Виктория Бекхэм на футбольном матче / © Getty Images

В интервью для своего одноименного документального сериала на Netflix Виктория объясняла, почему ее так редко можно увидеть с улыбкой на лице. Но в этот раз фотографам удалось сделать практически невозможное. Похоже, миссис Бекхэм действительно веселилась.

Виктория Бекхэм на премьере своего фильма / © Associated Press

Виктория Бекхэм на премьере своего фильма / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie