Она умеет быть стильной: Кэти Холмс пришла на светское мероприятие в нетипичном наряде

На благотворительном ужине Stella By Starlight в Нью-Йорке актриса в очередной раз продемонстрировала, почему ее называют нью-йоркской модницей.

Кэти Холмс

Кэти Холмс / © Getty Images

46-летняя Кэти Холмс выбрала простоту и минимализм для своего вечернего образа. Актриса появилась на красной дорожке не в вечернем платье, а в черном ансамбле, который включал асимметричный черный топ со складками, пуговицами и открытым плечом, который она дополнила классическими прямыми брюками со стрелками.

Кэти также обула минималистичные туфли на каблуках и с круглым мысом, надела гламурные серьги-люстры и собрала волосы в прическу. В результате получилось изысканное, но сдержанное сочетание, излучающее непринужденность и уверенность.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти известен своим умением сочетать классическое с современным и этот стиль идеально демонстрирует этот баланс. Этот образ также напомнил о еще одном наряде актрисы — вечернем лаконичном платье-водолазке от бренда Aflalo, которое она носила на премьере мюзикла.

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Стиль Кэти Холмс (30 фото)

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс с мамой Кейтлин / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © East News

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Associated Press

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

