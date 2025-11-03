- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
Она умеет быть стильной: Кэти Холмс пришла на светское мероприятие в нетипичном наряде
На благотворительном ужине Stella By Starlight в Нью-Йорке актриса в очередной раз продемонстрировала, почему ее называют нью-йоркской модницей.
46-летняя Кэти Холмс выбрала простоту и минимализм для своего вечернего образа. Актриса появилась на красной дорожке не в вечернем платье, а в черном ансамбле, который включал асимметричный черный топ со складками, пуговицами и открытым плечом, который она дополнила классическими прямыми брюками со стрелками.
Кэти также обула минималистичные туфли на каблуках и с круглым мысом, надела гламурные серьги-люстры и собрала волосы в прическу. В результате получилось изысканное, но сдержанное сочетание, излучающее непринужденность и уверенность.
Кэти известен своим умением сочетать классическое с современным и этот стиль идеально демонстрирует этот баланс. Этот образ также напомнил о еще одном наряде актрисы — вечернем лаконичном платье-водолазке от бренда Aflalo, которое она носила на премьере мюзикла.