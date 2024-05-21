Она в черном платье, он – в смокинге с бабочкой: Эмили Ратажковски с сыном сходили на свадьбу

Модель взяла своего трехлетнего сына на торжественное мероприятие.
32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер – Эмили Ратажковски – показала в своем Instagram серию фотографий со свадьбы своих друзей. Компанию модели на празднике составил ее трехлетний сын Сильвестр.
Торжественная церемония состоялась в Нью-Йорке, и в самый ответственный момент пошел дождь, но он не испортил настроения ни жениху с невестой, ни гостям.
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Эмили надела на праздник черное обтягивающее платье с глубоким декольте, а ее сын – черный смокинг, который дополнял галстук-бабочка.
Напомним, ранее Эмили Ратажковски появилась в очень смелом наряде на вечеринке. Она пришла на афтепати, которое проводилось после Met Gala в Нью-Йорке в полностью прозрачном платье, оно было винтажным и создано Givenchy для коллекции весна-лето 1998 Александром Маккуином. Наряд был выполнен из сетчатой ткани, украшен вышивкой в виде звезд, а также бахромой на подоле и вороте. Из-под платья выглядывало черное белье со стразами.
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