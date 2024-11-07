Она в цветочном платье, он – в пиджаке на голое тело: Элизабет Херли с сыном сходила на ивент

Элизабет Херли в рамках своей поездки в Австралию посетила клубный обед Crown Oaks в Мельбурне. На мероприятии она появилась вместе со своим 22-летним сыном Дэмианом.

Актриса продемонстрировала там яркий женственный образ. Она надела розовое платье миди с цветочным принтом от австралийского бренда Rebecca Vallance. Наряд имели рукава-фонарики и соблазнительное декольте.

Элизабет Херли с сыном / Фото: Getty Images

Аутфит Лиз дополнила розовыми замшевыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также розовым ободком на голове. Она сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс, молочный маникюр и черный педикюр.

Уши Херли украсила бриллиантовыми серьгами, на шее была деликатная цепочка с подвеской-камешком в виде сердца, а на пальце красовалось кольцо.

На Дэмиане был кремовый двубортный пиджак в полоску, который он надел на голое тело, белые брюки-клеш и замшевые ботильоны цвета хаки. Губы он накрасил глянцевым блеском и украсил шею золотой цепочкой с крестиком.

Напомним, Элизабет Херли на День кубка Мельбурна пришла в элегантном желтом платье миди без бретелей и в элегантной шляпке с большим цветком и перьями.

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