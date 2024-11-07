Она в цветочном платье, он – в пиджаке на голое тело: Элизабет Херли с сыном сходила на ивент

59-летняя актриса всегда подбирает красивые и женственные аутфиты.
Элизабет Херли в рамках своей поездки в Австралию посетила клубный обед Crown Oaks в Мельбурне. На мероприятии она появилась вместе со своим 22-летним сыном Дэмианом.
Актриса продемонстрировала там яркий женственный образ. Она надела розовое платье миди с цветочным принтом от австралийского бренда Rebecca Vallance. Наряд имели рукава-фонарики и соблазнительное декольте.
Аутфит Лиз дополнила розовыми замшевыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также розовым ободком на голове. Она сделала прическу с локонами, макияж смоки-айс, молочный маникюр и черный педикюр.
Уши Херли украсила бриллиантовыми серьгами, на шее была деликатная цепочка с подвеской-камешком в виде сердца, а на пальце красовалось кольцо.
На Дэмиане был кремовый двубортный пиджак в полоску, который он надел на голое тело, белые брюки-клеш и замшевые ботильоны цвета хаки. Губы он накрасил глянцевым блеском и украсил шею золотой цепочкой с крестиком.
Напомним, Элизабет Херли на День кубка Мельбурна пришла в элегантном желтом платье миди без бретелей и в элегантной шляпке с большим цветком и перьями.
Читайте также:
- Вау, какая: Элизабет Херли в белом бикини похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом
- Нежится на солнце: Элизабет Херли в розовом купальнике похвасталась сексуальным бюстом
- Это гламурно и красиво: Элизабет Херли посетила благотворительный вечер с сыном-копией