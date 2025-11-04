Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио, как и многие другие знаменитости, провела выходные на вечеринках, посвященных Хэллоуину. Какой костюм она выбрала в этом году, модель показала в своем Instagram.

Для праздничной вечеринки она перевоплотилась в дикую кошку. Алессандра надела обтягивающий комбинезон с леопардовым принтом, глубоким вырезом в зоне декольте и с черным мехом, а также дополнила свой «кошачий» образ ушками и нарисованными черным носом и усами.

Компанию на вечеринке ей составил ее бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров. Он для праздника выбрал костюм доктора — надел белый халат и дополнил костюм фонендоскопом и шприцами, из которых поил чем-то свою возлюбленную.

Алессандра Амбросио с бойфрендом / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с бойфрендом и друзьями / © Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, королевой Хэллоуина часто называют немецкую супермодель Хайди Клум. Она уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника и придумывает себе просто невероятные костюмы — от знойной Джессики Рэбит до пожилой женщины с варикозом на ногах и червя. На самые интересные ее костюмы смотрите здесь. В этом году она появилась в реалистичном костюме Медузы.