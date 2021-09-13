Она в мини, а он во фраке: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер устроили страстные поцелуи на дорожке

Она в мини, а он во фраке: Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер устроили страстные поцелуи на дорожке

42-летняя Кортни Кардашьян просто расцвета, начав встречаться с барабанщиком панк группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Вчера вечером пара вместе приехала на церемонию MTV Video Music Awards в Barclays Center в Нью-Йорке.

Кортни вышла на дорожку в сексуальном обтягивающем ее фигуру кожаном мини-платье от бельгийского дизайнера Оливера Тейскенса. Наряд был с открытыми плечами, откровенной линией декольте и шнуровкой посередине.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

Кардашьян выбрала темные аксессуары, дополнив ансамбль маленькой черной сумочкой и туфлями на шпильке с ремешками. Волосы Кортни собрала в тугой пучок и несколько прядей оставила спереди, они спадали на ее лицо. Сделала насыщенный вечерний макияж в нюдовых цветах и надела черные серьги в виде ромбов. Маникюр звезды был выполнен в светлом оттенке, а педикюр был черного цвета.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

На дорожке Кортни и Трэвис не сдерживали чувств друг к другу, они обнимались и целовались перед публикой.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

Музыкант надел черный фрак без рубашки, обнажив свою татуированную грудь. Костюм был дополнен декором в виде шипов на рукавах и коленях. На шее у Баркера также был металлический аксессуар, а на запястье браслет – эти украшения мужчина носит не снимая. Также Трэвис был в черных солнцезащитных очках.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Associated Press

Напомним, на церемонии также блистали Меган Фокс и Дженнифер Лопес. Обе звезды выбрали пикантные луки для светского выхода, особенно Меган Фокс в "голом платье" блистала на дорожке.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

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