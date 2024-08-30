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Она в мини, он – с бриллиантовой брошью: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вышли в свет

Она в мини, он – с бриллиантовой брошью: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вышли в свет

Фото: Instagram Джорджины Родригес

Португальский футболист получил очередную награду.

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес сопровождала своего возлюбленного – 39-летнего футболиста Криштиану Роналду – на церемонии жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов, в рамках которой он получил награду от УЕФА как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. 

Мероприятие состоялось в Монте-Карло, Монако, серией снимков оттуда Джорджина поделилась в своем Instagram. Девушка с футболистом позировали на яхте, а в руках она держала награду – памятную статуэтку в виде мяча.

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Для светского выхода Родригес выбрала белое атласное мини-платье, которое дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках, сумкой Hermès Birkin из крокодиловой кожи, а также набором украшений с крупными камнями.

© Instagram Джорджины Родригес
Фото: Instagram Джорджины Родригес

Роналду же был в классическом темно-синем костюме, на пиджаке которого красовалась брошь с бриллиантами.

© Instagram Джорджины Родригес
Фото: Instagram Джорджины Родригес

"Поздравляем лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов. Ты заслуживаешь лучшего в мире, любовь моя. Мы тебя любим", - написала Джорджина под фото.

Напомним, ранее Джорджина Родригес сходила на свидание с Роналду. Пара выбралась в ресторан без детей.

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