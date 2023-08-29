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Она в мини с цветами, а он - в поло: Джордж и Амаль Клуни прибыли в Венецию на кинофестиваль

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
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Она в мини с цветами, а он - в поло: Джордж и Амаль Клуни прибыли в Венецию на кинофестиваль

Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

В одном из самых красивых городов мира стартует Венецианский международный кинофестиваль, который традиционно соберет на красной дорожке самых почитаемых режиссеров, известных актеров и других знаменитостей.

В среду 30 августа на острове Лидо традиционно стартует старейший Венецианский кинофестиваль. В этом году мероприятие празднует круглую дату, поскольку его проведут в 80-й раз.

На красную дорожку в этом году выйдет известный актер Джордж Клуни и его супруга - адвокат Амаль Клуни. Пару заметили в Венеции, когда они шли на водное такси.

На Амаль было короткое белое платье с цветочным принтом по бокам, которое она дополнила сумкой с короткой ручкой и остроносыми слингбэками. Также женщина надела солнцезащитные очки и накрасила губы нежным оттенком блеска. Джордж же надел легкие полосатые штаны, мокасины и темно-синее поло. На глазах у актера также были солнцезащитные очки.

Джордж Клуни и Амаль Клуни / © Getty Images
Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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