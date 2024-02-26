Она в мини-шортах, он – с голым торсом: Джорджина Родригес и Криштиану Роналду сходили вместе в спортзал

30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – показала в своем микроблоге видео из спортзала.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Девушка и спортсмен делают селфи в большом зеркале около машины Смита. Кришту позирует лишь в одних шортах, хвастаясь рельефным прессом, а Джорджина – в синих коротких шортах и оранжевом спортивном топе.

Роналду утверждает, что тренируется 5 дней в неделю по 3-5 часов - и результат налицо. Видимо, его возлюбленная и мать его детей решила от него не отставать.

Напомним, ранее Джорджина Родригес похвасталась часами за 94 тысячи долларов. Девушка известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.

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