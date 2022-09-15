Она в неадеквате: друзья и поклонники Кары Делевинь беспокоятся о ее здоровье

Похоже, у модели серьезные проблемы с психическим здоровьем или наркотическими препаратами. Или, возможно, со всем сразу.

Недавно отпраздновавшая свое 30-летие модель и актриса Кара Делевинь, за которой пытался ухаживать принц Гарри до встречи с Меган Маркл, последнее время не сходит со страниц различных изданий.

Виной тому несколько странных и порой шокирующих эпизодов из ее повседневной жизни, которые стали достоянием общественности.

Не так давно папарацци засняли ее при полном макияже, но в халате, шлепанцах и с подушкой в руках.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Но если "выход с подушкой" еще можно как-то объяснить, то выступление Кары на шоу Джимми Феллона не оставляет надежд на то, что в жизни Кары не происходит ничего страшного или патологического.

Зрители шоу обратили внимание на то, как странно ведет себя звезда, она все время дергается, заламывает руки и подпрыгивает на месте. В комментариях к видео пользователи Сети пишут:

"Любой, кто имел опыт употребления наркотиков, может понять, что здесь происходит.. Она напоминает мне меня самого, когда я был во власти моей зависимости от героина и метамфетамина..... Я думаю, что Кара - замечательная молодая женщина, и я надеюсь, что она сможет получить помощь".

"Я смотрел это снова и снова, она глубоко зависима. Я не могу утверждать, но у меня есть предчувствие, что это закончится грустно. Джимми не мог даже вставить ни слова, я очень надеюсь, что она получит необходимую помощь".

"Пять лет назад она не была такой. Вот что с тобой делают наркотики. И для тех, кто говорит, что она всегда была такой, нет, она такой не была. Посмотрите ее старые интервью. Она была такой тихой, что ее обвинили в том, что она недостаточно взволнована..."

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Но самый страшный эпизод, окончательно убедивший всех в том, что Кара Деревень нуждается в срочной помощи, произошел неделю назад в аэропорту Лос-Анджелеса. На фото и видео видно, что Кара употребляет какие-то препараты при помощи курительной трубки и что-то капает себе в рот, затем она в одних носках пытается сесть в самолет, курит, говорит по телефону, не может усидеть на месте и ведет себя совершенно неадекватно.

Очевидно, состояние модели настолько плохое, что она даже не появилась на презентации собственной капсульной коллекции с дизайнерами Карла Лагерфельда в Нью-Йорке.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Как сообщает The Sun, подруга Кары - Марго Робби - вытерла слезы, выходя из дома модели в Западном Голливуде. Говорят, что друзья и семья Делевинь сплачиваются вокруг нее, а старшую сестру Кары, живущую в Лондоне, Поппи, недавно видели в Лос-Анджелесе, видимо, она прилетела в США, чтобы заботиться о сестре.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Источник сообщил на прошлой неделе, что все близкие модели невероятно обеспокоены.

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