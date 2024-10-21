Она в отличной форме: Дженнифер Гарнер запечатлели после пробежки

52-летняя актриса Дженнифер Гарнер продемонстрировала, в какой хорошей физической форме находится.
Мать троих детей запечатлели после спортивной пробежки в Лос-Анджелесе. Первая жена Бена Аффлека была в черной футболке, лосинах с полосками и черную кофту завязала на бедрах. На ногах у нее были удобные кроссовки для ходьбы и бега.
Гарнер была в солнцезащитных очках, она собрала волосы в высокий хвост и надела серьги в уши и подвеску на шею. Дженнифер часто фотографируют папарацци, когда она возвращается домой с пробежек. Тренировки актриса любит и охотно занимается спортом.
Также, напомним, папарацци удалось запечатлеть вторую жену Бена Аффлека – Дженнифер Лопес – возле ресторана в Беверли-Хиллз.
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