Она в отличной форме: Дженнифер Гарнер запечатлели после пробежки

Мать троих детей запечатлели после спортивной пробежки в Лос-Анджелесе. Первая жена Бена Аффлека была в черной футболке, лосинах с полосками и черную кофту завязала на бедрах. На ногах у нее были удобные кроссовки для ходьбы и бега.

Гарнер была в солнцезащитных очках, она собрала волосы в высокий хвост и надела серьги в уши и подвеску на шею. Дженнифер часто фотографируют папарацци, когда она возвращается домой с пробежек. Тренировки актриса любит и охотно занимается спортом.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Также, напомним, папарацци удалось запечатлеть вторую жену Бена Аффлека – Дженнифер Лопес – возле ресторана в Беверли-Хиллз.

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