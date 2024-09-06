Она в пестром бикини, он – в розовых шортах: Никола Пельтц показала, как отдохнула с мужем Бруклином Бекхэмом

Возлюбленные практически неразлучны и много времени проводят вместе.

29-летняя Никола Пельтц, дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца, а также супруга Бруклина Бекхэма, показала в своем Instagram, как провела выходные. Они с мужем провели их в доме на берегу озера.

Фото: Instagram Николы Пельтц

Влюбленные катались на водном мотоцикле, загорали, плавали в лодке по водоему, целовались на закате и общались с друзьями.

Фото: Instagram Николы Пельтц

На одном из фото Никола и Бруклин позировали в обнимку. На девушке было пестрое желто-розовое бикини, розовая косынка на голове и мини-юбка, а на парне – розовые шорты в тон луку его жены.

Фото: Instagram Николы Пельтц

Фото: Instagram Николы Пельтц

Фото: Instagram Николы Пельтц

Отметим, пара объявила о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор.

Напомним, ранее Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц сходили на семейный обед в Париже. Во Франции семья Бэкхемов проводила время в связи с показом коллекции бренда Виктории ready-to-wear осень-зима 2024-2025.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Читайте также:

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц: совместные выходы супругов (12 фото)