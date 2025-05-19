Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

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Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан в рамках своего великого благотворительного тура "Воля" выступили с концертом в Киеве. Это уже третий концерт дуэта на протяжении года в столице.

Артисты порадовали поклонников не только всеми любимыми хитами, композициями об Украине, ВСУ, военных медиках, но и музыкальными премьерами: Екатерина представила песню «Така любов», а Михаил — композицию «Один в одному».

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

На протяжении всего концерта артисты продемонстрировали более десяти эффектных аутфитов.

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Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Больше всего нам понравились луки в голубых оттенках. Екатерина сияла в роскошном платье цвета голубого металлика фасона «рыбка» от буковинской дизайнера Феличии Мельничук. Наряд имел одно обнаженное плечо, объемные рукава и пикантное декольте. В этом платье певица выглядела прекрасно и стройно.

Екатерина Бужинская

Михаил появился в образе в цвет украинского флага: на нем был стильный голубой костюм, желтый галстук и желтый платок-паше в надгрудном кармане.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Поздравить артистов с успешным выступлением пришла певица Камалия. А художник Руслан Мазуренко вышел на сцену, чтобы подарить Екатерине Бужинской ее портрет, который он создал для нее.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Романтическим моментом на концерте стало предложение руки и сердца одного из гостей своей любимой девушке — она ответила ему «Да».

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Во время выступления был еще один милый момент: Михаил Грицкан поздравил одну из своих поклонниц с днем рождения, подарив ей красивый букет цветов.

На концерте состоялся благотворительный аукцион, полученные средства с которого (83300 гривен) передадут 71-й военной мобильной больнице.

Кстати, для аукциона свои картины предоставила художница Ирина Третьяк. А украинский гребец, двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан приобщился к благотворительности.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Напомним, Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан с начала полномасштабного вторжения объединились в большой благотворительный тур «Воля» и активно помогают нашим защитникам (более 300 благотворительных концертов и более 8 миллионов гривен передали защитникам).

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Благотворительный тур продолжается и из столицы дуэт отправился в другие города. С актуальной афишей городов можно ознакомиться на официальных страницах артистов.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан

Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская