Она в рехабе: Лотти Мосс публично рассказала о своих зависимостях

24-летняя сводная сестра Кейт Мосс – Лотти – находится в реабилитационной клинике, где проходит курс лечения от наркотической зависимости. Информацию подтвердил отец девушки Питер Мосс, который также является отцом Кейт Мосс.

На прошлой неделе Лотти поделилась с поклонниками в TikTok новостью о том, что едет на реабилитацию. Девушка допустила орфографические ошибки в своем посте, чтобы администраторы TikTok не удалили его. Ссылалась она на новый сериал HBO "Эйфория", в котором основное внимание уделяется группе молодых людей, любящих вечеринки, которые употребляют и алкоголь, и наркотики, Лотти добавила: "Думаю, я слишком буквально восприняла эйфорию, ребята", - пишет The Sun.

Девушка рассказала, что в прошлом году она боролась со злоупотреблением психоактивными веществами и беспокойством.

Лотти Мосс / Getty Images

"Я никогда не была более счастлива морально, за последние несколько лет я много боролась с собой, беспокойством и другими вещами. Прямо сейчас я впервые поставила себя на первое место и действительно работала над собой, чтобы убедиться, что я получаю лучшее от своей жизни и на самом деле чувствую себя лучшей и самой настоящей версией себя! И я люблю ее!", - сказала Мосс.

Напомним, сестра Лотти - Кейт Мосс - тоже на пике популярности увлекалась алкоголем и наркотика и неоднократно проходила лечение в реабилитационных центрах. В 90-х она была одной из самых известных моделей "героинового шика" - провокационного направления в моде характеризующегося бледной кожей, темными кругами вокруг глаз и худобой.

Отец Лотти подтвердил, что сейчас с ней все в порядке. Однако не известно, пребывает ли она еще в лечебном центре или уже вернулась домой. В Instagram Лотти все это время публиковала достаточно пикантные фото и ничего даже не намекало о том, что у нее какие-то проблемы.

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