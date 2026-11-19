Хейли и Джастин Бибер / © Getty Images

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Американская модель и бизнесвумен Хейли Бибер устроила очередной стильный выход на улицах Нью-Йорка. Знаменитость вместе с мужем, певцом Джастином Бибером, попала в объективы папарацци. Пара покидала музыкальную студию Electric Lady Studios.

Хейли и Джастин Бибер / © Getty Images

Для выхода Хейли выбрала самую модную верхнюю одежду сезона — эффектное длинное белое пальто с мехом на воротнике и манжетах — так называемое оперное пальто, которое стало главным акцентом ее образа. Модель дополнила наряд черными брюками и туфлями, а также очками с синими линзами и бирюзовым маникюром.

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Джастин же предпочел более расслабленный стиль. Певец появился на публике в кожаной куртке и джинсах, которые дополнил яркими очками. Его образ, как это часто бывает во время их выходов, контрастировал с элегантным нарядом супруги.

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Несмотря на внимание папарацци, супруги спокойно направились по своим делам.

Ранее, напомним, Хейли и Джастин Бибер удивили парными костюмами на Хэллоуин.

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