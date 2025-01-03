Она в шубе, а он - в халате: Хайди Клум показала фото с отдыха

Немецкая супермодель находится в отпуске на горнолыжном курорте в Аспене.

В своем блоге в Instagram Хайди Клум делится фото и видео своих зимних каникул.

На новом снимке, которым поделилась со своими фолловерами модель, она запечатлена в объятиях своего мужа Тома Каулитца. Он одет в белый банный халат, а на ней - шуба, надетая на голое тело, а в руках Клум держит бокал шампанского.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Instagram Хайди Клум

"С первым днем нового года. Ты заставляешь меня улыбаться каждый день, Том ❤️", - подписала этот кадр супермодель.

Также Хайди запостила кадр и показала, как они с мужем и его братом Биллом Каулитцем катались на горнолыжных склонах солнечным днем. Подписывать это фото Хайди не стала, только добавила три красных сердца в подписи.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем и его братом Биллом на курорте в Аспене / Фото: Instagram Хайди Клум

Напомним, ранее модель показывала, как плавала в чане в красном бикини и зеленой меховой панаме.

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