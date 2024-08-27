Она в Венеции: Изабель Гулар в белом кроп-топе сверкнула плоским животом

39-летняя бразильская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret в черно-белом аутфите приехала на кинофестиваль в Италию.
Изабель Гулар попала под прицел папарацци, когда приехала на 81-й Венецианский международный кинофестиваль.
Модель была в хорошем настроении. Она с улыбкой встретила фотографов и поклонников, помахав им рукой.
Изабель была одета в белый кроп-топ, в котором сверкнула плоским животом. Сверху она надела черный пиджак с атласными лацканами, который сочетала с черными широкими брюками и черной сумкой.
Гулар сделала укладку с локонами, накрасила губы лиловой помадой, надела на лицо черные солнцезащитные очки, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами.
Напомним, Изабель Гулар устроила фотосессию в бассейне и засветила упругие ягодицы.
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