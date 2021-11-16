Она в винтажном платье, а он в total black look: Бехати Принслу и Адам Левин вместе на мероприятии

Она в винтажном платье, а он в total black look: Бехати Принслу и Адам Левин вместе на мероприятии

Они обнимались и много улыбались.

Супруги Бехати Принслу и Адам Левин вместе посетили мероприятие Baby2Baby в Лос-Анджелесе, и оба выбрали аутфиты в черных тонах. Но вот только наряд модели отличался оригинальностью, ведь она надела винтажное платье от бренда Versace.

Впервые платье было представлено в коллекции 1997 года. Оно сшито из тонкой ткани в бельевом стиле, по бокам наряд украшают вставки из кружева, им же украшено и декольте. Легкого романтизма наряду также добавили и небольшое бантики из лент, которыми были украшены бретельки и юбка. Бехати дополнила свой лук красным макияжем глаз, крестом на шее и лаконичными черными босоножками.

Бехати Принслу и Адам Левин / Associated Press

Адам появился перед камерами в черном смокинге с лампасами на брюках, черной рубашке и галстуке-бабочке. Руки фронтмена Maroon 5 украшало несколько золотых колец и часы.

Бехати Принслу и Адам Левин / Associated Press

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